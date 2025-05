Le sous-système mémoire est, au choix du fabricant, en 8 ou 16 Go de GDDR6 à 20 Gbps sur bus d'interface 128-bit pour une bande passante maximale de 320 Go/s. AMD avance un TDP compris entre 150 watts (version 8 Go) et 182 watts (version 16 Go). La carte exploite un port PCIe Gen 5 et dispose de ports HDMI 2.1b/DisplayPort 2.1a… et c'est tout ce que nous saurons pour le moment !

Rien donc n'a été communiqué à propos des performances à en attendre sur nos jeux favoris et aucune information supplémentaire sur la partie logicielle, la prise en charge et le développement de FSR 4 notamment. Gageons toutefois qu'avec la proximité de l'été, AMD ne tarde pas trop à revenir sur la question.