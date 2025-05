Lors de sa présentation au Computex 2025, AMD avait mis l'accent sur ces caractéristiques techniques et sur la comparaison avec la concurrente de chez NVIDIA, la GeForce RTX 5060 Ti 8 Go.

Une comparaison un peu biaisée puisque – pour parler de cartes à peu près au même prix public conseillé – AMD opposait son modèle 16 Go de la RX 9060 XT à une carte NVIDIA dotée de seulement 8 Go de mémoire vidéo. Sans surprise, la carte AMD proposait des performances en moyenne 15 % plus élevées que sa concurrente sur une quarantaine de jeux en 1 440p détails sur ultra.

Plus récemment, ce sont donc des résultats n'émanant pas d'AMD qui nous sont parvenus. Des résultats limités puisqu'ils ne portent que sur l'outil Geekbench 6 lequel n'est pas le plus utilisé par les testeurs. Il donne malgré tout des valeurs intéressantes sur OpenCL et Vulkan. Là, la RX 9060 XT obtient respectivement 109 315 points et 124 251 points.