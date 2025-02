Si NVIDIA règne en maître sur le marché de la carte graphique dédiée, le lancement des GeForce RTX série 50 est pour le moins chaotique avec des modèles qui ne sont simplement pas disponibles.

Plus gênant encore, NVIDIA ayant souhaité fait place nette pour l'arrivée de ces nouvelles cartes, les stocks de RTX série 40 ont été épuisés avant même que les RTX 5090, RTX 5080 et RTX 5070 Ti ne soient mises en vente. Au point qu'aujourd'hui, on ne peut plus acheter que des RTX 4060 et RTX 4060 Ti voire encore quelques, rares, RTX 4070 et RTX 4070 Ti.

Une situation compliquée qui ne devrait pas voir d'améliorations avant encore plusieurs semaines et pourrait donc profiter au concurrent de toujours, AMD. S'il y a eu du retard à l'allumage avec ce lapin posé au CES 2025 de début janvier, les Radeon RX 9070 et RX 9070 XT pourraient effectivement avoir de jolis atouts à faire valoir… et surtout une disponibilité plus importante.