Nous n'avons par exemple pas le détail de la configuration employée par eTeknix pour ce test de la Radeon RX 9060 XT, mais il s'agit par contre de la version 16 Go de la nouvelle carte graphique d'AMD.

Rappelons effectivement que, comme NVIDIA sur la GeForce RTX 5060 Ti, AMD a opté pour le lancement de deux versions de sa carte, avec 8 ou 16 Go de mémoire vidéo. Au passage, cette question de la quantité de mémoire vidéo a été l'occasion d'un petit débat sur le forum Clubic suite à la publication d'un commentaire de Frank Azor.

Dans sa présentation, AMD opposait sa Radeon RX 9060 XT 16 Go à la GeForce RTX 5060 Ti 8 Go, justifiant ce choix par leur proximité tarifaire. Au contraire, eTeknix a opté pour une comparaison entre les deux même cartes, mais en version 16 Go pour une opposition plus « technique ».