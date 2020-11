AMD laisse fuiter les perfs de ses Radeon 6800 XT en ray tracing

Le test réalisé par AMD porte sur cinq titres : Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Crysis Remastered, Metro Exodus et Shadow of the Tomb Raider. Chacun de ces jeux a été lancé en 1440p, avec le niveau de détail le plus élevé et sur une configuration couplant une RX 6800 XT à un processeur Ryzen 9 5900X. Selon toute logique, la technologie Smart Access Memory d'AMD était donc activée. Pour rappel, cette dernière booste les performances des jeux lorsqu'une carte Radeon fonctionne de concert avec un processeur AMD Ryzen de nouvelle génération.

On observe un framerate de 95 et 90 FPS respectivement pour Call of Duty: Modern Warfare et Crysis, contre 70 FPS pour BattefieldV, 67 FPS pour Metro Exodus et 82 FPS pour Shadow of The Tomb Raider. Des résultats honorables, mais qui laissent entrevoir un bilan plus timide en Ultra HD. Réponse dans les prochains jours avec la publication de tests indépendants… dont les nôtres.