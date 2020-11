UL Benchmarks lance un test 3DMark DirectX Raytracing pour les GPU NVIDIA Ampere et AMD RDNA 2

Avec l’arrivée des RX 6800 XT et RX 6800 d’AMD le 18 novembre prochain, le Ray tracing ne sera plus chasse gardée des cartes graphiques RTX 3070 et 3080 de NVIDIA. En effet, les références d’AMD sous architecture GPU RDNA 2 proposent elles-aussi du Ray tracing matériel. Naturellement, les solutions vont s’affronter et être comparées sur cet aspect ; et pour cela, les benchmarks représentent les champs de bataille idéals.

UL Benchmarks dégaine ainsi un nouveau test 3DMark DirectX Ray tracing (v2.15.7078) qui devrait s’imposer comme une arène de choix pour ce type de confrontations.