Gigabyte prépare des Brix en Ryzen 4000

Une surprise qui n'a pas encore de nom et qui apparaît sur le site officiel de Gigabyte sans réelle photo, sans tarification et sans date de sortie. Des éléments d'importance pour juger de la pertinence de ces Brix à base AMD dont on attend également quelques précisions techniques.

En effet, pour l'heure Gigabyte se contente d'un « coming soon » peu évocateur et ne dévoile qu'une partie des caractéristiques de son nouveau bébé. Bien sûr, il sera sur base Ryzen 4000, mais aucune référence précise de processeur n'est avancée : on sait simplement que le plus puissant disposera de 8 cœurs / 16 threads.

Gigabyte avance la prise en charge de quatre affichages 4K en simultané ce qui laisse à penser que l'on retrouvera 4 connecteurs HDMI comme sur les Brix 2020. On peut logiquement supposer que le châssis pourrait également être assez similaire à ces Brix à base Intel Tiger Lake (19,4 x 14 x 4,4 centimètres), même si Gigabyte avance déjà une différence.

Deux versions de boîtiers seront effectivement disponibles. Un modèle slim, logiquement plus compact, ne proposera que du M.2 pour l'espace de stockage quand une mouture tall intégrera aussi de quoi accommoder un 2,5 pouces SATA. Sans doute d'autres différences techniques distingueront ces deux déclinaisons.

Elles devraient toutefois garder le double contrôleur réseau : du Wi-Fi 6 pour le sans-fil et de l'Ethernet 2.5 GbE pour le RJ45. Reste à savoir si, comme sur Intel, il sera proposé un connecteur Thunderbolt.