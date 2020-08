ASRock DeskMini X300 : le barebone compact compatible Ryzen 4000

ASRock propose aussi le DeskMini X300. Conçu autour du chipset AMD X300, il se propose d'accueillir la nouvelle génération d'APU du groupe américain, les Ryzen 4000 et leur solution graphique largement remaniée.

Équipé d'un tel processeur, le DeskMini X300 pourrait constituer une solution très compacte, mais malgré tout très performante et sans trop sacrifier les résultats graphiques. Le barebone peut être équipé d'au maximum deux SSD M.2 et deux SSD SATA. On regrettera en revanche qu'ASRock n'ait pas été plus ambitieux sur la connectique, avec seulement quatre ports USB (deux à l'avant, deux à l'arrière).

Nous n'avons pas encore d'information précise sur la disponibilité et les tarifs de ces deux machines.