Les Brix de Gigabyte se mettent à jour en Intel Comet Lake (10ème génération)

Un boitier (vraiment) mini de 0,6 litre seulement

Connectique généreuse et puce Wi-Fi signée Intel

Gigabyte profite de la relative quiétude de cette fin février pour renouveler en partie la fiche technique de sa gamme de Mini-PC Brix. Principale nouveauté : l'ajout de processeurs Intel de dixième génération « Comet Lake », allant d'un Core i3-10110U (dual cores) à un robuste Core i7-10710U (six cores). Côté TDP, les quatre variantes proposées se contentent de 15W. De quoi limiter la chaleur produite, qui devrait être facilement dispersée par le système de dissipation proposé par Gigabyte.Côté dimension et volume, Gigabyte reste sur un boîtier le plus compact possible. N'espérez pas loger une carte graphique dédiée dans son châssis de 119,5 x 119,5 par 46,8 mm, qui ne dépasse pas les 0,6 litre de « contenance ».Comme souvent sur ce type d'appareils, la mémoire vive et le stockage sont à ajouter à part. Les Brix arborent ainsi deux slots SO-DIMM vides, capables de supporter un maximum de 64 Go de DdR4 2666 MHz. Même logique pour le stockage, à ceci près que Gigabyte fait l'impasse sur un slot M.2 pour laisser vacant un unique emplacement pour SSD (ou HDD) de 2,5 pouces (pas plus de 9,5 mm d'épaisseur, est-il précisé). Dommage.Sur le plan de la connectique, le fabricant taïwanais se montre plus généreux. On retrouve ainsi trois ports USB 3.2 Gen 2 en façade, associés à un port USB-C Gen 2 et une sortie Jack 3,5 mm. Sur l'arrière se logent deux ports HDMI 2.0a, deux ports USB 3.2 Gen 2 supplémentaires et un port RJ45 Ethernet.En matière de connectivité, cette fois, il faut tabler sur un modem Intel Dual Band Wireless-AC 3168, compatible Bluetooth 4.2 et WiFi 802.11ac. Les quatre variantes des nouveaux Brix sont d'ores et déjà listées sur le site de Gigabyte, qui n'a pas encore dévoilé de tarifs publics. Selon toute logique, ces nouveaux modèles devraient être proposés à partir de 350 euros.