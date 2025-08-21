Le NiPoGi Mini PC se distingue par son processeur Intel Alder Lake Ν95, mais également par ses autres caractéristiques techniques qui en font un choix pertinent. Il est doté de 8 Go de RAM, ce qui assure une fluidité d'utilisation, même lors de l'exécution de plusieurs applications simultanément. Le stockage est confié à un SSD de 256 Go, offrant ainsi des temps de démarrage rapides et un accès rapide aux données. De plus, sa connectivité est optimisée avec plusieurs ports USB, un port HDMI pour le branchement à un moniteur externe, et une connectivité sans fil Wi-Fi 6 pour des connexions Internet stables et rapides. Ces caractéristiques techniques font du NiPoGi Mini PC un choix judicieux pour ceux qui cherchent à allier performance et compacité.