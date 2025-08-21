Découvrez le NiPoGi Mini PC Alder Lake Ν95 à un prix imbattable de 135,00€ au lieu de 199,99€ (prix conseillé), disponible sur Amazon pour une durée limitée.
Le NiPoGi Mini PC Alder Lake Ν95 est actuellement proposé à un tarif très intéressant sur Amazon. Ce mini PC, idéal pour un usage domestique ou professionnel, est disponible à 135,00€, soit une réduction de 32% par rapport à son prix initial de 199,99€. Un bon plan à ne pas manquer pour ceux qui recherchent une solution informatique compacte et performante.
Pourquoi Clubic recommande le mini PC NiPoGi Alder Lake N95 ?
- Nouveau processeur Ιntel Twin Lake N150
- Bonne performance avec 8 Go DDR4 de RAM
- Connectique complète avec HDMI, USB, Ethernet…
Une réduction significative sur un mini PC performant
Le NiPoGi Mini PC Alder Lake Ν95 est équipé du processeur Intel Alder Lake Ν95, une puce moderne qui garantit des performances solides pour les tâches quotidiennes telles que la navigation sur Internet, le traitement de texte, et même la lecture de vidéos en haute définition. Grâce à cette offre sur Amazon, vous pouvez bénéficier de ce mini PC à un tarif réduit de 135,00€, soit une économie de 64,99€. Cette réduction significative de 32% rend ce produit particulièrement attractif pour les utilisateurs à la recherche d'un appareil fiable et compact pour leur espace de travail ou de loisirs.
Les caractéristiques techniques du NiPoGi Mini PC Alder Lake Ν95
Le NiPoGi Mini PC se distingue par son processeur Intel Alder Lake Ν95, mais également par ses autres caractéristiques techniques qui en font un choix pertinent. Il est doté de 8 Go de RAM, ce qui assure une fluidité d'utilisation, même lors de l'exécution de plusieurs applications simultanément. Le stockage est confié à un SSD de 256 Go, offrant ainsi des temps de démarrage rapides et un accès rapide aux données. De plus, sa connectivité est optimisée avec plusieurs ports USB, un port HDMI pour le branchement à un moniteur externe, et une connectivité sans fil Wi-Fi 6 pour des connexions Internet stables et rapides. Ces caractéristiques techniques font du NiPoGi Mini PC un choix judicieux pour ceux qui cherchent à allier performance et compacité.
Un format compact pour une intégration facile dans tous les espaces
L'un des principaux avantages du NiPoGi Mini PC Alder Lake Ν95 est sans aucun doute son format compact. Avec des dimensions réduites, ce mini PC peut être facilement intégré dans n'importe quel espace, que ce soit à la maison ou au bureau. Il peut être discrètement installé derrière un écran ou sur un bureau, libérant ainsi de l'espace tout en offrant les fonctionnalités d'un ordinateur de bureau traditionnel. Ce format compact ne sacrifie en rien les performances, ce qui en fait une solution idéale pour ceux qui ont besoin d'un PC polyvalent et peu encombrant.
En profitant de cette offre à 135,00€, vous bénéficiez d'un mini PC performant à un prix défiant toute concurrence. Le NiPoGi Mini PC Alder Lake Ν95, avec ses caractéristiques techniques avancées et son format compact, répondra aux besoins des utilisateurs en quête de performance et de praticité. Ne manquez pas cette opportunité sur Amazon, car cette réduction de 32% est valable pour une durée limitée.