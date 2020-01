CES 2020 : ZOTAC dévoile ses nouveaux mini-PC avant le salon

Toujours plus compact, toujours un peu mieux équipés

Pas nécessairement élégants mais plutôt bien équipés, les mini-PC de la gamme Inspire Studio font tenir une GeForce RTX, un Core i7 de 65 watts à 8 cores (le modèle exact n'est pas encore annoncé), 32 Go de RAM, 512 Go de SSD et 2 To de HDD dans un boîtier blanc cubique aux mensurations contenues. On y trouve également deux ports Ethernet et du Wi-Fi 6. L'ensemble est enfin propulsé par Windows 10 Pro.ZOTAC a également annoncé la gamme ZBOX Edge. Egalement nouvelle dans l'offre du fabricant, cette lignée mise sur un «», note Neowin, et se décline en deux appareils distincts.Le premier, ZBOX M série Edge « MI643 », dispose d'un boîtier de 28,5 mm d'épaisseur et peut embarquer un Core i5 épaulé d'un maximum de 64 Go de mémoire vive. Ce produit mise en outre sur du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 5 et deux ports Ethernet. Côté stockage, ZOTAC laisse deux slots pour SSD M.2 vacants.Le second, ZBOX C série Edge « CI341 », s'arme d'une fiche technique globalement très proche, à deux exceptions près : son boîtier est plus épais (32,1 mm) et son processeur nettement moins performant. Il faut en effet se contenter ici d'un Celeon N4100 d'Intel. Notez que les deux produits peuvent être fixés à un mur (ou éventuellement derrière un écran) grâce à un dispositif VESA.Au-delà de nouvelles lignées de produits, ZOTAC met aussi à jour des gammes existantes. C'est le cas de la gamme MAGNUS, qui hérite notamment de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX SUPER de bureau. Les modèles MAGNUS EC72070S et EC52060S peuvent par ailleurs compter, au choix, sur de nouveaux processeurs Intel Core i5 ou i7 de 45 watts et sur un maximum de 64 Go de mémoire vive. Le MAGNUS EN92080V, intègre pour sa part une RTX 2080 non SUPER, mais compense cette « lacune » avec un gros Core i9.La gamme ZBOX Nano revient également et, pour la première fois depuis 2015, avec des puces AMD en option. Deux modèles sont annoncés : les ZBOX M Series MA621 Nano et ZBOX C series CA621 Nano. Le premier est refroidi de manière active, le second de manière passive. À bord : un processeur AMD Ryzen 3 3200U avec partie GPU Vega 3, ou un processeur Intel Core de 10e génération n'excédant pas 15 Watts de TDP. Il est ici possible d'opter au maximum pour un Core i7.Notons enfin l'annonce du VR GO 3.0. Ce mini-PC, pensé pour être porté sur le dos dans le cadre d'une utilisation en réalité virtuelle, embarque pour sa part un Core i7 et une RTX 2070. Très proche du VR GO 2.0, ce nouveau modèle prend en charge la technologie RVB SPECTRA 2.0. ZOTAC indique par ailleurs que l'appareil est conçu pour résister à la sueur et assure qu'il est aussi plus facile à entretenir.L'ensemble ces produits, précise Neowin, sera présenté plus en détail dans les halls du CES. Pour l'heure aucune information n'a été donnée concernant leurs prix et dates de lancement.