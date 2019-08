ZOTAC officialise deux mini-machines boostées à la RTX 2060 et 2070

© Zotac

Core i7 ou i5, mais la mémoire et le stockage à prévoir...

Prix et disponibilité inconnus

Source : Zotac

Avec ces deux nouveaux modèles,ne change pas sa recette. Le constructeur hongkongais conserve un boîtier ultra compact (21 cm de large, 20,3 cm de profondeur et seulement 6,22 cm d'épaisseur) décliné à l'identique, ou presque, sur les deux appareils. À l'intérieur se logent en revanche des composants de nouvelle génération. Outre le passage à des GeForce RTX (ce qui n'a rien d'une nouveauté pour les mini-PC de Zotac), il faut ici compter sur des, à basse consommation.Le, modèle haut de gamme, s'arme ainsi d'un(6 cores cadencés entre 2,6 GHz et 4,5 GHz) et d'une. Son petit frère lese contente pour sa part d'un(4 cores cadencés entre 2,4 GHz et 4,1 GHz)Les deux appareils seront livrés «», c'est à direlaisse ainsi à l'utilisateur final le soin d'ajouter jusqu'à 32 Go de DDR4. Le stockage devra pour sa part s'installer sur un emplacement 2.5″ SATA 3 ou un port M.2. À noter qu', au besoin, pour booster un HDD ou SSD installé sur le slot SATA.Côté connectique, on retrouve unen façade, accompagné d'un, d'unet d'unepour micro et casque. L'arrière des deux appareils arbore quatre ports USB 3.0, deux sorties HDMI 2.0, une sortie DisplayPort 1.4, un port USB-C et deux sorties Ethernet Killer Gigabit (dont une sortie KillerAX1650).Pour l'heure, les prix et la disponibilité des deux machines ne sont pas encore connus. Compte tenu des composants proposés on peut néanmoins imaginer une somme dépassant facilement leset sa. Somme à laquelle il faudra rajouter le prix de la RAM et du stockage à intégrer par soi-même.