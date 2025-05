Un Macintosh Classic de 62 mm pleinement fonctionnel, grâce à un microcontrôleur Raspberry Pi, et une version modifiée de l'émulateur pico-mac Macintosh 128K. C'est ce que propose Nick Gillard, un britannique passionné de miniature et d'informatique vintage. Et le plus fort dans tout ça, c'est que vous pouvez l'acheter… enfin si vous parvenez à trouver du stock.