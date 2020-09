Un internaute créé un iMac minuscule propulsé par un Raspberry Pi

Tout bricoleur geek le sait, les Raspberry Pi autorisent de nombreuses créations et n’ont pour limites que l’inventivité. Ainsi, du microscope motorisé DIY à base de Raspberry Pi et de Legos, au Raspberry permettant de transmettre et de recevoir en Morse, en passant par le barman automatique piloté par Raspberry, la célèbre petite carte SBC sert déjà de support à pas mal d’extravagances. Désormais, elle peut également s’enorgueillir d’être au cœur du plus petit iMac au monde.