Le réseau c'est has been, ce projet Raspberry permet de transmettre et de recevoir en Morse

Au XIXe siècle, le Morse a révolutionné les télécommunications, alors pourquoi abandonner cette invention quand on peut envoyer des tweets en Morse à partir d’un simple Raspberry Pi ?

Un Raspberry Pi pour décoder et envoyer du code Morse



Générer, interpréter, recevoir et envoyer des communications en Morse, voilà exactement en quoi consiste son projet, pour lequel ce maker a simplement utilisé une webcam reliée à un Raspberry Pi et une LED. Concrètement, la webcam surveille la LED et lorsque celle-ci clignote, le Raspberry Pi interprète en temps réel les signaux en calculant la durée pendant laquelle elle s’est allumée pour en déduire s’il s’agit d’un point ou d’un tiret.

S’appuyant sur la bibliothèque de machine learning OpenCV, permettant entre autres de détecter et reconnaître des visages ou des objets, ou encore de suivre des mouvements, le Raspberry Pi consulte ensuite un dictionnaire afin de déchiffrer chiffres et lettres et traduire les informations.