Le Raspberry Pi redonne vie au lapin connecté Nabaztag

Lancé en 2005 par la société française Violet, cet objet connecté est l’un des premiers concepts du genre, bien avant les Alexa, Google Home et consorts. L’aïeul de l’IoT et des enceintes intelligentes a connu son quart d’heure de gloire avant de tomber en désuétude, mais les nostalgiques seront heureux d’apprendre que ces lapins ont maintenant le droit à une seconde vie grâce, évidemment, au Raspberry Pi !

Un Nabaztag dopé au Raspberry Pi

Est-ce que les lapins aiment les framboises ? Aucune idée, mais une chose est sûre, les Nabaztag vont pouvoir se délecter de Raspberry Pi, ce nano-ordinateur qui fait le bonheur des geeks et autres bidouilleurs.

Véritable ancêtre des enceintes connectées, Nabaztag et son cousin Karotz pouvaient notamment signaler la réception d’e-mails, vous informer sur la météo ou le trafic routier, lire de la musique et même raconter des blagues. Des « dons » merveilleux pour un lapin me direz-vous, d'autant plus pour l’époque puisqu’en 2005, il s’agissait d’une importante innovation.

Seulement, après avoir connu son moment de célébrité, Nabaztag et sa société Violet ont connu pas mal de déboires, jusqu’à ce que cette dernière soit placée en liquidation judiciaire en 2009, avant que les serveurs ne ferment définitivement en 2011.

La nostalgie a cependant été entretenue et le Nabaztag est revenu sur le devant de la scène, d’abord en 2018 à la Maker Faire Paris, pour un projet qui s’est finalement concrétisé en 2019 grâce à une campagne de financement participatif sur Ulule. Le projet consistait simplement à faire revivre Nabaztag à l’aide d’un kit qui permet de remplacer l’électronique du lapin par une carte basée sur un Raspberry Pi Zero W.