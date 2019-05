Le lapin connecté Nabaztag repointe le bout de son nez

Une greffe de Raspberry Pi et Nabaztag gambade à nouveau

Victime de son succès ?

Source : Engadget.

Si les adorables grandes oreilles devous ont manqué, réjouissez-vous : le lapin connecté, considéré par certains comme l'ancêtre des Google Home et autres Amazon Echo, reprend du service grâce à la plateforme de crowdfunding Ulule.Le petit animal robotique avait rencontré un franc succès lors de sa sortie en 2005, avant de voir sa production interrompue en 2011 suite à une affaire judiciaire impliquant la société Karotz. Les serveurs ayant fermé, les utilisateurs ne pouvaient que déplorer le regard sans vie de leur compagnon... du moins jusqu'à aujourd'hui !Violet, l'équipe en charge du design originel de Nabaztag, prépare le retour en force de l'assistant connecté depuis l'année dernière. En s'alliant avec les ingénieurs ayant travaillé sur le premier prototype du lapin robotique, ils ont ainsi pu redonner vie à Nabaztag via l'incorporation d'un kit Raspberry Pi Zero. L'intérêt de ce nano-ordinateur : rendre Nabaztag autonome, dans le sens où il fonctionnera malgré l'absence des serveurs externes de la société Karotz.En ce qui concerne les fonctionnalités de la bête en elle-même, Violet a indiqué que les fonctions de base - horloge, reconnaissance vocale et météo - feront leur retour, mais que l'ajout de nouveaux services n'est pas à exclure. Les informations signalées par Nabaztag seront également retransmises via les mouvements des oreilles, des sonorités et des couleurs, comme c'était le cas à sa sortie.Si vous vous êtes débarrassé de votre compagnon, il vous sera possible d'acheter la version complète et remise au goût du jour comprenant le robot, le kit Raspberry Zero et une carte SD de 16 Go pour 330 €. Ne tardez pas : les créateurs ont indiqué que les stocks ne devraient pas durer !Si vous avez l'âme d'un bricoleur, le lapin robot est vendu sans kit ni carte SD au prix de 70 €, tandis que le kit comprenant le Raspberry Pi Zero et la carte SD de 16 Go vous en coûtera 90 €.