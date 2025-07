Les épisodes de forte chaleur se multiplient à une vitesse alarmante en France et une climatisation classique ne suffit plus à garantir confort et maîtrise de la consommation d'énergie. C’est précisément sur ce créneau que Netatmo positionne sa Commande Intelligente de climatiseur.

Le principe est simple : rendre votre climatisation classique intelligente, sans avoir besoin d'en changer. Compatible avec la majorité des climatiseurs pilotés par infrarouge, cet appareil permet de gérer efficacement la température intérieure, limitant ainsi les surconsommations énergétiques inutiles.

Connectivité et économies au programme

L'originalité de ce produit réside dans sa simplicité d'utilisation et ses fonctions automatisées. Plus besoin de programmer sa clim manuellement ou d'oublier de l’éteindre en quittant la maison. Le contrôleur ajusterait automatiquement la climatisation en fonction de votre rythme de vie, grâce notamment à sa technologie Eco-Assist. Lorsque vous quittez votre domicile, la clim pourrait s’arrêter automatiquement grâce à la géolocalisation de votre téléphone, et vous pourriez la redémarrer à distance, toujours depuis votre smartphone, via l’application mobile dédiée.