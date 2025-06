De nouvelles mesures accessibles… sans capteurs supplémentaires !?

Côté mesures, les incontournables température, humidité, pression, CO₂ et niveau sonore restent de mise, mais s’enrichissent d’un suivi de l’ensoleillement, de l’indice UV sur 24 h et – grande nouveauté – d’un radar pollen ultra-local. L’application Netatmo Weather affiche l’intensité du rayonnement solaire sur une échelle de 0 à 11 + et délivre des conseils adaptés dès que le seuil est jugé critique. Même logique pour le pollen : arbres, herbacées et graminées sont évalués sur cinq niveaux, avec projection sur trois jours pour aider les allergiques à planifier leurs sorties.