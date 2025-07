Et ce seuil de 26°C est très important, puisqu'il est aussi celui conseillé comme devant être le plafond pour la température que vous souhaitez atteindre à l'intérieur grâce à votre climatiseur, s'il venait à faire très chaud dehors. Ainsi, s'il fait 32°C ou plus dehors, vous ne devriez pas descendre sous les 26°C chez vous, à la fois pour éviter les chocs thermiques, mais aussi pour réduire votre facture.

« Il est conseillé de régler la température de consigne de la climatisation à plus de 26°C. Cela divise entre 2,5 et plus de 4 la consommation énergétique selon la localisation, ce qui allège considérablement la facture » préconise dans ce cadre l'Ademe.