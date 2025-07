Et qui peut le plus, peut le moins. Cette sonnette est par ailleurs compatible Bluetooth et Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Cette polyvalence est renforcée par sa large compatibilité avec Apple HomeKit (dont HomeKit Secure Video), Amazon Alexa, Google Home et SmartThings. Les utilisateurs avancés apprécieront également la prise en charge du protocole RTSP, permettant une diffusion locale vers des systèmes comme Home Assistant, Frigate ou Blue Iris. Bref, si vous n'arrivez pas à vous connecter à cette sonnette, c'est que vous y mettez vraiment de la mauvaise volonté.

Sécurité et flexibilité du stockage des données

Face aux préoccupations toujours croissantes - mais justifiées - qui concernent la confidentialité des données personnelles, Aqara proposerait plusieurs options de stockage adaptées à chacun. Vous auriez ainsi le choix d’enregistrer vos vidéos en local sur une carte mémoire microSD jusqu’à 512 Go, logée à l’abri chez vous dans le carillon de la sonnette (haut-parleur avec sonnerie allant jusqu'à 95 dB), ou de passer par le cloud sécurisé d’Aqara, voire celui d'Apple (iCloud). Par ailleurs, son alimentation hybride (filaire ou via des piles AA délivrant jusqu’à cinq mois d'autonomie) faciliterait son installation dans n'importe quel type ou configuration d’habitat.