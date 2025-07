On l’attendait avec impatience, et pour cause, la sonnette intelligente Aqara G410 avance de solides arguments. Héritière de l’excellente Aqara G4, qui avait su séduire aussi bien les utilisateurs que la presse spécialisée, cette nouvelle génération place la barre encore plus haut. Entre la vidéo haute définition, la reconnaissance faciale, le capteur de présence (mmWave) et une batterie intégrée pour une installation plus simple… la G410 semble bien décider à faire un sans-faute. De plus, entre le 10 et le 13 juillet, la sonnette Aqara profite d'une remise de 20% grâce au code promo exclusif CLUBG410.

Alors, est-on déjà en présence de la sonnette connectée la plus convaincante de 2025 ? Éléments de réponse.