Le système repose sur une installation simplifiée grâce à la technologie PoE (Power over Ethernet) : un seul câble suffit à la fois pour l’alimentation et le transfert des données, réduisant l’encombrement et facilitant la configuration, même pour les non-initiés. Reolink mise ici sur la fiabilité et la performance, en proposant un dispositif robuste et évolutif, qui permet d’ajouter jusqu’à 4 caméras supplémentaires si besoin.

Idéal pour sécuriser efficacement une entrée, une cour, un parking ou un espace professionnel, le RLK8-800B4 s’impose comme un choix pertinent pour celles et ceux qui recherchent une solution de surveillance locale, performante et sans surcoût caché.