Le groupe français Somfy a récemment dévoilé et commercialisé une toute nouvelle caméra pour assurer la sécurité de votre domicile. Successeur direct de la Outdoor Camera, sortie il y a de cela plusieurs années, la Outdoor Camera 2 promet un dispositif repensé, misant sur des fonctions de détection plus avancées et une compatibilité étendue.