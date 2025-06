L'installation s'effectue via l'appli EZVIZ, et le contrôle de l'ouverture et de la fermeture via le Bluetooth de votre smartphone ou l'une des télécommandes. La vitesse d'ouverture est bien entendu réglable (14, 18 ou 20 secondes), et le tout est compatible avec des panneaux solaires si l'électricité n'arrive pas au pied du moteur. L'ensemble est bien entendu compatible l'écosystème EZVIZ, notamment les interphones connectés de la marque. Date de sortie et prix non communiqués.