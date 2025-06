Pour ma part, je l’ai testé en intérieur, posée à plat sur son pied, en haut d’une étagère, en l’orientant légèrement vers le bas pour voir l’ensemble de la pièce, et ce malgré le poids du fil, elle n’a pas bougé. À noter que cette caméra ne nécessite pas de licence sur votre serveur ou NVR Synology, ce qui est un avantage non négligeable si vous souhaitez en ajouter plus que deux, nombre de licences en général inclus avec votre périphérique de stockage Synology.

Ergonomie, design et utilisation

Je n’ai pas de commentaire sur le design, il s’apparente plus à celui d’une caméra d'intérieur bien que celle-ci soit résistante à l’eau et à la poussière (IP65). Vous n’aurez pas de pare-soleil comme sur les modèles conçus pour l'extérieur. Côté finition, ce produit semble bien conçu et fini, reste à voir ce que ça donne sur la durée. La caméra s’intègre parfaitement à DS Cam, vous pourrez choisir votre affichage en fonction du nombre de périphériques dont vous disposez.