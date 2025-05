Un serveur Synology pour archiver les captations et piloter la CC400W

Quand on soulève un peu plus le capot, on apprend que la CC400W fonctionne avec des codecs vidéo H.265 et un contrôle intelligent du débit, optimisant ainsi la consommation de bande passante et réduisant jusqu’à 70% les besoins en stockage. Un bon point pour ceux qui veulent stocker en local les captations, mais la promesse est-elle réellement respectée ? La réponse dans quelques semaines. Le flux vidéo serait pour sa part sécurisé grâce aux protocoles HTTPS et SRTP, tandis que la présence d'un lecteur de carte mémoire microSD (jusqu’à 256 Go) garantirait l’enregistrement local en cas de coupure réseau.