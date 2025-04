En effet, sur le site de Synology a été publié un communiqué de presse qui va bouleverser les habitudes des usagers. Il n'est pas encore en ligne sur le site français de la marque, mais voici la traduction du message anglais.

« Suite au succès de la série haute performance [les modèles XS et XS+], la société s'appuie désormais de plus en plus sur les supports de stockage propres à Synology pour les modèles de la série Plus qui seront commercialisés à partir de 2025 ». Comme pour mieux faire passer la douloureuse, Synology ajoute que « en conséquence, les utilisateurs bénéficieront de performances supérieures, d’une fiabilité accrue et d’un support plus efficace ».

Comprenez donc qu'il n'est plus question de parler de disques durs seulement « compatibles », mais d'unités dites « certifiées » et la marque met clairement l'accent sur les « supports de stockages propres à Synology ». Les disques durs d'autres marques (Seagate, Western Digital, Toshiba…) ont toutes les chances de ne plus fonctionner ou, dans le meilleur des cas, de générer des avertissements à chaque démarrage du NAS.

Synology précise toutefois que le changement ne concernera que les nouveaux modèles de la série Plus. De fait, les utilisateurs actuels ne seront pas concernés et nous pouvons ajouter que la migration d'un volume déjà existant vers un nouveau NAS ne devrait pas non plus générer de problème. En revanche, Synology précise que « l'utilisation de disques durs compatibles et non répertoriés sera soumise à certaines restrictions à l'avenir ».

L'étendue exacte de ces restrictions n'est pas encore bien définie, mais Synology évoque déjà « l'assistance en cas de problèmes et de dysfonctionnements causés par l'utilisation de supports de stockage incompatibles ».