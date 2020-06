Synology annonce sa nouvelle gamme « Plus » : du NVMe, mais pas de 2,5 GbE

Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, la nouvelle gamme de NAS « + » du constructeur est l'occasion de donner un petit coup de fouet aux performances, au moins en ce qui concerne le traitement des données.

Sur l'ensemble de la gamme, on notera l'intégration de processeurs plus costauds (Celeron J4125 et J4025) alors que la mémoire passe en DDR4 extensible jusqu'à 6 Go ou 8 Go. Reste que la nouveauté la plus nette se situe plutôt au niveau des emplacements pour le « cache », même si le DS918+ autorisait déjà pareille « fantaisie ».

Synology généralise ici l'utilisation d'un maximum de deux lecteurs SSD NVMe destinés à accélérer les choses. Le constructeur évoque des NAS « jusqu'à 133% plus rapides dans la réactivité Web et plus de 15% plus rapides dans les tâches de calcul ».