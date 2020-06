Synology se lance dans les SSD avec des modèles très endurants

Il y a quelques jours, Synology a donc présenté une double gamme de SSD conçus « pour répondre aux environnements d'aujourd'hui », selon le communiqué officiel de la firme. D'abord les SAT5200, disponibles en trois capacités : 480 Go, 960 Go et 1920 Go.

Au format SATA, ils ont pour vocation le stockage de vos données ; Synology insiste d'ailleurs sur leur endurance avec un MTBF (temps moyen entre pannes) de 1,5 million d'heures et la possibilité d'écrire respectivement jusqu'à 1 145 To, 2 290 To et 4 581 To de données.

Synology évoque également une garantie de cinq ans et un maximum de

98 000 / 67 000 IOPS en lecture / écriture aléatoire 4K soutenue alors que les tarifs vont de 200 euros environ pour la version 480 Go à 630 euros sur le modèle 1 920 Go, en passant par 350 euros pour l'intermédiaire.