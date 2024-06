WD Blue SN5000 : Western Digital booste performances et capacité de ses SSD d'entrée de gamme

Ainsi, les WD Blue sont des modèles d'entrée de gamme un peu au-dessus des premiers prix de la firme, les WD Green. Ils se destinent à « la créativité et la productivité » si l'on en croit la société américaine. Dans le cas du nouveau venu, SN5000, il s'agit donc comme le SN580 d'un modèle NVMe PCI Express Gen 4. Pas de changement à ce niveau.

En revanche, alors que le SN580 devait se contenter d'une capacité de 250 Go, 500 Go, 1 To ou 2 To, le SN5000 monte en gamme : on démarre à 500 Go pour atteindre un maximum de 4 To.