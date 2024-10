Au-delà des explications techniques très intéressantes de son blog officiel, Western Digital a aussi fait une communication autour de ce onzième plateau et des modèles de disques durs qui en découlent.

Il a ainsi d'abord été question de l'Ultrastar DC HC590, qui repose sur la technologie dite ePMR (Energy-assisted PMR) laquelle, associée à ce onzième plateau, permet d'atteindre une densité de 2,36 To par plateau et une capacité totale maximale de 26 To (un modèle de 24 To est aussi commercialisé), alors que la vitesse de rotation reste à 7 200 tr/mn et que les débits sont estimés à 302 Mo/s.

À côté de ces deux modèles, l'Ultrastar DC HC690 se propose d'aller encore un peu plus loin en exploitant la technologie SMR (Shingled Magnetic Recording). Là, en superposant partiellement les pistes, on peut atteindre une densité de 2,9 To par plateau. De fait, Western Digital peut proposer des modèles de 30 et 32 To, cependant dotés d'un débit un peu plus faible (de 260 Mo/s), malgré une vitesse de rotation identique de 7 200 tr/mn.

Si Western Digital évoque une disponibilité immédiate, elle ne donne pas de précisions sur les tarifs de disques durs qui ne semblent pas devoir se retrouver chez nos revendeurs… du moins, pas dans un premier temps. Ce sont des modèles clairement prévus pour les centres de données et les grands comptes.