Seagate prépare des disques durs HAMR de 30 To

Afin d’augmenter la quantité de données que peut stocker un plateau magnétique d’un disque dur, Seagate travaille depuis plusieurs années sur sa technologie d'enregistrement magnétique thermo-assisté appelée HAMR (pour Heat Assisted Magnetic Recording), laquelle permet notamment une densité plus importante. La firme a commencé à livrer des disques de 20 To depuis quelques mois, et planche sur des capacités de 30 To, avec à la clef la promesse d’une production en volume.