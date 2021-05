Seagate annonce le disque dur le plus rapide au monde

Alors que Seagate continue de plancher sur des HDD aux performances toujours plus avancées face à la concurrence rude menée par Toshiba ou encore Western Digital, la sortie de son dernier-né devrait ravir les professionnels ayant d'importants besoins de stockage, tout comme les data centers.

Côté specs, l'Exos 2x14 dispose d'une capacité globale de 14 To grâce à la combinaison de deux disques durs de 7 To moulinant ensemble à l'humble vitesse de 7 200 tours/minute, d'un cache de 256 Mo pour chacun des disques, d'une interface de 12 Gb/s ou encore d'une latence de 4,16 ms. Mais son principal fait d'armes est d'être désormais la Formule 1 du HDD, avec une vitesse de lecture/écriture séquentielle de 524 Mo/s, soit quasiment deux fois plus que l'Exos x16.

Si l'innovation concernant les HDD se concentre notamment sur les capacités de stockage ou encore la vitesse de lecture/écriture séquentielle, la question de leur consommation d'énergie, qui plus est lorsqu'ils sont employés en nombre au sein des data centers, est également au cœur du développement de l'Exos 2x14.