Une pénurie de HDD / SSD ? Les cryptos et le proof of space en cause

En cause, le proof of space, un terme un peu barbare en lien avec le proof of work déjà largement employé en informatique. Pour faire simple, le proof of work est une mesure destinée à dissuader les attaques et autres abus en requérant une certaine puissance de travail, de calcul, qui doit permettre de valider telle ou telle tâche.

Principalement popularisée par la cryptomonnaie Chia, le proof of space (preuve d'espace) fonctionne globalement sur le même concept. L'idée est ici de garantir la blockchain en démontrant que l'on alloue un certain espace disque « inutilisé ». Afin d'augmenter la sécurité globale de la blockchain, on lui associe une proof of time, ou preuve de temps.