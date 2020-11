Seagate lancera un disque dur de 24 To à technologie HAMR en 2021

Révélée par TechRadar, l'information provient directement du P.-D.G. de Seagate, Dave Mosley, qui prenait la parole dans le cadre de la Bernstein's Operational Decisions Conference. Alors que Seagate a déjà évoqué la sortie d'un premier disque dur HAMR de 20 To pour décembre 2020 - il devrait donc arriver incessamment sous peu - Dave Mosley a précisé qu'un 24 To arriverait dans le courant de l'année prochaine.

Sur le principe, la technique HAMR doit autoriser des vitesses plus élevées, un processus de lecture / écriture plus efficace et une densité de stockage plus importante : l'avenir du disque dur « traditionnel » en somme. Elle se repose sur des têtes de lecture / écriture équipées de petits lasers destinés à chauffer les plateaux, jusqu'à 400°C, l'espace d'un instant.

Seagate avait déjà évoqué un premier disque HAMR de 16 To en 2018, mais il n'avait finalement jamais atteint les rayonnages. Est-ce, cette fois, le véritable départ commercial de la technique ?