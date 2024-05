Western Digital repousse les limites du stockage nomade avec des disques durs portables de 6 To

Pour ce qui est des tarifs, le WD My Passport Ultra 6 To est vendu au prix de 218,99 € et le WD My Passport Ultra 6 To pour Mac au prix de 223,99 €. Le WD My Passport 6 To est vendu au prix de 200,99 € et le WD My Passport pour Mac au prix de 204,99 €. Le WD My Passport 6 To, qui fonctionne avec USB-C est vendu quant à lui au prix de 200,99 €.

Enfin, de leur côté, les WD_Black P10 Game Drive et SanDisk Professionnal G-Drive ArmorATD sont affichés respectivement à 210,99 € et 267,99 €.