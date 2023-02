Besoin d'énormément de stockage ? Western Digital lance deux très gros disques externes

Côté spécificités de chaque modèle, le plus « petit » des nouveaux My Book de 22 To supporte l'USB 3.2 Gen 1, avec une interface Micro B à l'arrière. Le Duo de 44 To profite également de l'USB 3.2 Gen 1, mais supporte cette fois l'USB-C. Il dispose par ailleurs d'un hub avec deux ports USB 3.0 Type-A, pour plus de polyvalence.

Le Duo utilise par défaut le matériel RAID 0, mais cela peut être modifié pour qu'il supporte RAID 1 ou JBOD afin d'assurer une certaine indépendance entre les disques. Le haut du My Book Duo peut être ouvert pour en retirer les disques et les changer selon les besoins.

Ces deux nouveaux modèles My Book sont déjà disponibles, affichés pour rappel respectivement aux tarifs de 572 euros pour le 22 To et de 1 300 euros pour le Duo 44 To.