Intel veut ringardiser les clés USB avec Thunderbolt Share

Le fabricant de semi-conducteurs Intel vient de lever le voile sur une toute nouvelle solution logicielle visant à simplifier les passerelles entre ordinateurs. Baptisée Thunderbolt Share, celle-ci promet d'offrir aux utilisateurs la possibilité d'interagir plus facilement avec deux PC « en partageant en toute sécurité des fichiers, des écrans, un clavier, une souris et un stockage à la vitesse de la technologie Thunderbolt ». En d'autres termes, il vous suffira dorénavant de relier deux PC à l'aide d'un simple câble pour pouvoir bénéficier d'expériences PC à PC plus rapides et intuitives qu'auparavant !