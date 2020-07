Thunderbolt 4 : 40 Gb/s ,mais Intel veut du 32 Gb/s en PCIe et la prise en charge double 4K

Avec son Thunderbolt 4, Intel vise entre autres les ultraportables, qu'il surnomme les « Thin and Light laptops », autrement dit les PC portables fins et légers. Pour hériter de la certification Thunderbolt 4, ces derniers devront être capables de tirer suffisamment d'énergie pour se charger via cette nouvelle connectique (15 W minimum). Ils devront aussi être en mesure de sortir de veille lorsque connectés à un cordon Thunderbolt 4.

Intel annonce par ailleurs le lancement prochain de docks à quatre ports qui permettront de transférer des données, de gérer l'affichage ou encore de recharger un ordinateur à l'aide d'un seul et unique câble Thunderbolt 4.

Plus important peut-être : le standard Thunderbolt 4 est cette fois « conforme » au protocole USB4, et non plus simplement « compatible » comme pouvait l'être le Thunderbolt 3.

Intel est enfin très fier de rappeler que ses futures puces Tiger Lake seront les seules à intégrer nativement un contrôleur gérant les échanges Thunderbolt 4. Un argument important face aux puces AMD Ryzen de quatrième génération pour PC portables, qui en sont dépourvues.