Apple confirme que ses futurs Mac ARM supporteront bien la technologie Thunderbolt d'Intel

Comme le souligne WCCFTech, coupler un processeur sous architecture ARM au protocole Thunderbolt sera une première pour Apple. Car si l'iPad Pro embarque bien un processeur conçu en interne et un port USB-C, ce dernier n'est pas porté par le standard d'Intel. Dans la même logique, le Mac Mini compris dans le kit de transition proposé par Apple à certains développeurs embarque une puce A12Z, mais sans aucun port Thunderbolt 3. Une caractéristique qui avait d'ailleurs fait jaser peu après la conférence WWDC d'Apple en juin.

Dans un communiqué adressé à The Verge, Apple explique sa position en la matière, et promet que le Thunderbolt comptera bien parmi les fonctionnalités de ses futurs Mac ARM, dont la présentation est attendue en fin d'année.

« Il y a plus de dix ans, Apple s'est associé à Intel pour concevoir et développer Thunderbolt, et aujourd'hui nos clients apprécient la vitesse et la flexibilité qu'il apporte à chaque Mac. Nous restons attachés à l'avenir de Thunderbolt et le soutiendrons dans les Macs avec le Apple Silicon ». Voilà qui a le mérite d'être clair.