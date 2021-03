Seagate : le géant du disque dur montre la route, vers 120 To à l'horizon 2030

Les disques durs de 20 To permettent déjà de valider le principe, mais dès 2023, Seagate envisage de commercialiser des modèles de 30 To et vise les 40 To en 2024-2025 avant, donc, de commercialiser un disque dur de 50 To au cours de l'année 2026. Nous l'avons dit, ce n'est qu'une première étape puisque dès à présent, Seagate envisage les 100 et même 120 To quelques années plus tard.