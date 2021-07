Seagate lancera des disques 20 To destinés au grand public dans les mois à venir

Seagate suit donc sa feuille de route dévoilée il y a quelques mois. La firme ne va pas s’arrêter là et envisage de lancer des disques durs de 50 To d’ici 2026, avant d’atteindre jusqu’à 120 To autour de 2030.

Pour y parvenir, elle s’appuyera sur deux technologies maison : HAMR et Mach.2. La première permet d'obtenir une plus grande densité de bits dans chaque espace d'un pouce carré, tandis que la seconde double les performances d'IOPS grâce à l’utilisation de deux actionneurs indépendants capables de transférer les données simultanément vers l'ordinateur hôte.



Chez la concurrence, Western Digital est aussi lancé dans cette course aux capacités en misant sur une autre technologie appelée MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording), qui utilise un émetteur de micro-ondes dans la tête d'écriture.