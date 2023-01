Seagate sur le point de lancer des disques durs de 22 et 24 To, avec les 30 To dans le viseur

Alors que le 22 To sera en enregistrement magnétique conventionnel (CMR) et en enregistrement magnétique perpendiculaire (PMR), il est à noter que le 24 To exploitera l'enregistrement magnétique à bardeau (SMR), pas forcément apprécié de tous. Enfin, la sortie d'un 30 To HAMR a été confirmée.

« Nous nous attendons à pouvoir lancer notre plateforme 30 To+ au cours du troisième trimestre, un peu en avance sur notre calendrier », a ainsi précisé Dave Mosley. L'enregistrement magnétique assisté par chaleur (HAMR) est une innovation qui doit permettre de repousser les limites techniques des disques durs « traditionnels ».

Dave Mosley explique que la sortie des 30 To dépend « d'un certain nombre de facteurs, notamment des rendements et des délais de qualification des clients ». Alors que les disques HAMR sont imminents, Seagate a confirmé qu'en laboratoire, ses progrès ouvrent la voie à des modèles de 50 To.