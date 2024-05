Un doux dingue transforme son SSD QLC en SSD SLC : il gagne en endurance ce qu'il perd en capacité

Ce SSD SATA d'une capacité initiale de 512 Go intègre de la mémoire QLC à l'endurance réduite de seulement 900 cycles d'effacement/écriture. Gabriel Ferraz s'est penché sur son cas, et grâce à l'utilisation du logiciel MPTools à partir du site USBdev.ru, il est parvenu à en modifier le micrologiciel pour que les puces QLC soient forcées à utiliser le mode SLC.

S'il en explique toutes les étapes dans sa vidéo, Gabriel Ferraz réalise ici une manipulation qui n'est clairement pas à la portée de tous. Dans son cas, cela a parfaitement fonctionné, et il estime l'endurance de son « nouveau » SSD à 4 000 cycles avec, bien sûr, un défaut notable : la capacité du BX500 a été le plus logiquement du monde divisée par quatre, à environ 120 Go.

Au-delà de la « beauté du geste », le travail de Gabriel Ferraz est intéressant dans la mesure où il confirme le lien SLC/DLC/TLC/QLC et, plus encore, que l'opération est techniquement possible. Qui sait, peut-être qu'un jour, les SSD seront vendus avec une capacité et une endurance au choix de l'usager ?