Un fabricant chinois annonce de la NAND QLC avec une grande endurance

YMTC ne détaille pas vraiment les améliorations réalisées pour obtenir de tels résultats. La marque se contente de parler « d'innovations dans les matériaux utilisés dans la conception des puces de NAND, de contrôleurs avancés et de nouveaux algorithmes de correction d'erreurs ». On a connu plus précis.

La mémoire X3-6070 3D QLC NAND de YMTC est limitée à 2 400 MT/s et 128 couches, mais cela suffit pour que son SSD de référence – le PC41Q – signe 5 500 Mo/s en lecture/écriture séquentielle. De plus, les données seraient conservées à 30°C pendant un an, comme sur les SSD en TLC.

Si les informations communiquées par YMTC se confirment, cela ouvrirait la voie à une nouvelle réduction du coût au gigaoctet des SSD.