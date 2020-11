NEO Semiconductor récompensé pour sa norme X-NAND qui va révolutionner perfs et prix des SSD

Mieux, la X-NAND promet d'être plus compacte (die réduit de 37%), tout en étant aussi simple à intégrer aux layouts actuels et devrait avoir un impact bien plus faible sur l'endurance des puces. Pour accomplir ce « miracle », NEO Semiconductor utilise notamment un tampon de page de 1 Ko contre 16 Ko sur la QLC, mais sur 16x plus de niveaux.