Selon Samsung, cette nouvelle génération de puces mémoire LPDDR5X sera donc 9 % plus fine que l'ancienne (grâce à un PCB optimisé et un nouveau procédé de moulages époxy), mais aussi 21 % plus résistante à la chaleur. Elle s'articule autour d'une structure à quatre couches et intègre des modules offrant chacun des capacités maximales de 12 ou 16 Go. L'ensemble est enfin gravé en 12 nm, vraisemblablement par Samsung Foundry.

L'arrivée prochaine de ces nouveaux modules de mémoire vive devrait permettre aux constructeurs de smartphones et de PC portables de gagner encore un peu en finesse… ou bien, et comme le met en avant Samsung pour les smartphones, de ménager plus d'espace interne pour les flux d'air.