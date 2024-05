Un premier modèle de CPU Intel Lunar Lake avec 32 Go de LPDDR5X intégré se dévoile

En l'occurrence, on parle de LPDDR5X-8533 pour laquelle deux configurations sont possibles selon qu'Intel intègre 16 Go ou 32 Go. Logiquement, le Core Ultra 5 234V sera doté de 16 Go quand le Core Ultra 5 238V comptera 32 Go de mémoire vive. Il s'agira d'ailleurs de la différence essentielle entre ces deux puces puisque le nombre de cœurs CPU (4C+4c) et GPU (7 Xe2-Cores) est identique. Cela dit, peut-être que les fréquences différeront.

L'intégration de la mémoire vive au processeur permet d'aboutir à des machines plus faciles à fabriquer pour les constructeurs, plus compactes et plus légères. En revanche, cela rend complètement impossible l'augmentation de cette quantité de mémoire.