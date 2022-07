Intel 14e génération "Meteor Lake" mobile : nombre de cœurs, architecture, les fuites en disent long !

En plus des P-cores pour les performances et des E-cores pour l'efficacité énergétique, les prochains CPU d'Intel compteraient également des LP E-cores. La source, Igor's Lab, ne précise pas leur fonction, mais il est probable que « LP » signifie « low power » et que ces cœurs prennent en charge les processus les moins gourmands en ressources. On se rapprocherait alors d'une structure utilisée par ARM.